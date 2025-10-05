Bursa’da Yangın, Dört İş Yerinde Hasara Neden Oldu

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, otomotiv yedek parçaları satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa süre içinde büyüyerek yanındaki üç otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerine de sıçradı.

BÖLGEYE KAPSAMLI MÜDAHALE

Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı ve söndürülerek zarar daha fazla yayılmadan önlendi.

HASAR RAPORU

Yangın sonucunda soğutma çalışmaları devam ederken, olayın meydana geldiği bölgedeki toplamda dört iş yerinde hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaları sürdürmekte.