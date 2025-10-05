Bursa’da Yangın, Dört İş Yerine Maddi Hasar Verdi

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Bursa’da otomotiv yedek parça satışı yapan bir iş yerinde meydana gelen yangın, komşu üç dükkana daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde söndürüldü. Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Küplüpınar Mahallesi, Aksu Sokak’taki iş yerinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gerçekleşti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki üç iş yerini etkisi altına aldı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bölgede toplamda dört iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.