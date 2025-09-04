BURSA’da Yangın Ekipler Tarafından Müdahale Ediliyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

Bursa’da, Orhaneli ve Keles ilçeleri arasında bulunan ormanda saat 14.00 civarında bir yangın başladı. Yangının meydana geldiği bölge, Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanlık alan.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangın haberinin çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere iletilmesi üzerine, birçok itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.