Haberler

BURSA’da Yangın Ekipler Tarafından Müdahale Ediliyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

Bursa’da, Orhaneli ve Keles ilçeleri arasında bulunan ormanda saat 14.00 civarında bir yangın başladı. Yangının meydana geldiği bölge, Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanlık alan.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangın haberinin çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere iletilmesi üzerine, birçok itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Küçükçekmece’de Tır Altgeçitte Sıkıştı

Küçükçekmece Yenimahalle'de, sünger yüklü bir tır altgeçitte sıkıştı. Kazada şoförün oğlu hafif yaralanırken, kurtarma çalışmaları kısa sürede başladı.
Haberler

CHP Ataşehir Kongresi İptal Edildi

Ataşehir ilçe seçim kurulu, kayyum atamasını gerekçe göstererek CHP'nin 13 Eylül'de planladığı ilçe kongresinin iptaline karar verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.