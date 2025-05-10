Bursa’da Yangın, Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN ENGELLİ KADIN

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, bir evde meydana gelen yangında 63 yaşındaki engelli kadın yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının üç ay önce yeni bir eve taşındığı bilgisi alındı. Dağıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın, saat 20.00 civarında Yıldırım ilçesi Mollarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerindeki üç katlı bir apartmanın en üst dairesinde gerçekleşti.

ŞUURSUZ BİÇİMDE BÜYÜDÜ

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın hızla büyüyerek evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, yalnız yaşayan ve engelli durumundaki Aysel Açar’ın (63) cansız bedenine ulaşıldı. Açar’ın yangın sırasında evde yalnız olduğu ve olaydan sadece üç ay önce bu adrese taşındığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme süreci başlatıldı. Yangın anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Olayın detayları için çalışmalar devam ediyor.