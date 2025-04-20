Bursa’da Yangın, İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Bursa’da, 6 katlı bir binanın 4’üncü katında yer alan dairenin balkonunda, saat 16.30 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangının, Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Şabanbahçe Sokak’taki dairenin balkonunda başladığı bildiriliyor.

MÜDAHALE VE SÖNDÜRME

Yangın, çevredeki vatandaşların durumdan haberdar etmesi ile birlikte hızla olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İddiaya göre, yangın bir sigara izmaritinin saksı içerisindeki kağıtları ve bitkileri tutuşturması sonucu çıkmış. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndürmeyi başardı.