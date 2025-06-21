Bursa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

BURSA’DA ÇATI KATI YANGINI

Bursa’da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katı alevler içinde kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın, merkez Yıldırım ilçesindeki Esenevler Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

VATANDAŞLAR ALARMA GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, çatı katında yaşayan yaşlı bir bireyin oturduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri hızla kontrol altına alarak yangını sabit bölgede söndürmeyi başardı.

POLİS EKİPLERİ TAHKİKAT YÜRÜTÜYOR

Yangın, Bursa’nın birçok yerinden görülürken, olay hakkında polis ekiplerinin yürüttüğü tahkikat devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detayların belirsizliğini koruduğu kaydedildi.