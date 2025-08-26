Bursa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE DURUMU

Bursa’da Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde zamanında kontrol altına alındı. Nilüfer ilçesinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına anında çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ VE MÜDAHALE

Alevler kısa sürede yayılarak korkutucu bir hal alırken, itfaiye ekipleri yoğun bir mücadeleyle yangını kampüs alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

POLİSİN İNCELEME BAŞLATMASI

Yangının çıkış nedenine dair polis ekipleri inceleme başlattı. Yangının detayları ve olası sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

