Bursa’da Yangın Korku Yarattı

YANGIN MAHALLEDE PANİK YARATTI

Bursa’da meydana gelen olayda, bir binanın çatı katında yangın patlak verdi ve bu, mahalle sakinlerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay, Yıldırım ilçesindeki Çınarönü Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada gerçekleşti. Kısa süre içinde büyüyen alevler, çatı katını tamamen sardı.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Binada yaşayanların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. Ancak, çatı katında önemli bir maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.