Bursa’da Yangın Korkuya Neden Oldu

YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Bursa’da, 2 katlı bir binada meydana gelen yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayda yaralanan kimse bulunmadı. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binada başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili çalışmaları sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

MADDİ HASAR VAR, ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise yetkililer tarafından araştırılıyor.