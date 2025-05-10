Bursa’da Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANİĞİ OLVUŞTURDU

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı’da yer alan üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Henüz kesinleşmeyen bir nedenle bir gelinlikçide başlayan yangın hızla büyüyerek çatı katını sardı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, gösterdikleri yoğun çabalarla alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmadı; ancak binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.