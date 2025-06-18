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Bursa’da Yangın Paniğe Sebep Oldu

BÜYÜK BİR YANGIN PANİĞİNE YOL AÇTI

Bursa’da bir sekiz katlı binanın tepesinde meydana gelen yangın büyük bir paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak bir daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

OLAY YERİNE GÜÇLÜ GÜÇ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Balat Mahallesi’ndeki binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm daireyi sardı. Yoğun dumanlar, çevredeki mahallelerden bile görülmeye başlandı. Vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bina, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor.

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