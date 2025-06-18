Bursa’da Yangın Paniği Yaşandı

BURSA’DA YANGIN PANİĞİ

Bursa’da 8 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen yangın, büyük paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı, ancak daire ağır hasar aldı.

YANGININ ÇIKTIĞI MAHALLE

Olay, Balat Mahallesi’ndeki bir binanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı esnada meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, yoğun duman çevre mahallelerden de görüldü.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Bina, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin kullanılamaz hale geldiği bilgisi verildi. Yangının çıkış nedeni ise şu an için araştırılıyor.