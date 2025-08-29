Bursa’da Yangın, Vatandaşlar Kurtarıldı

YANGIN OLAYI VE KURTARMA MÜDAHALESİ

Bursa’da, 6 katlı bir apartmanın en üst katında yangın meydana geldi. Alevler hızla büyüyerek tüm binayı sararken, yangın, Nilüfer ilçesinin Akçalar Mahallesi’nde gerçekleşti. Korku dolu anların yaşandığı bu olayda, apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. O anlarda yaşananlar, cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE DUMANDAN ETKİLENENLER

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak bina kullanılmaz hale geldi. Olayın etkileri arasında, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı. Şu an yangının çıkış sebebi üzerine araştırmalar devam ediyor.