Bursa’da Yangında Bir Kadın Bulundu

YANGINDA KADIN CENAZESİ BULUNDU

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, 63 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Yangın, Mollaarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı’ndaki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine, kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 30 dakikalık bir çaba gösterdi ve ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrasında, evde inceleme yapan ekipler, Ayşe Açar’ın cansız bedenine ulaştı. Açar’ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

POLİS İFADESİ ALIYOR

Ayşe Açar’ın eşinin durumu hakkında detaylı bilgi toplamak amacıyla ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.