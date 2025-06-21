Bursa’da Yangında Nuri A. Bulundu

YANGINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Bursa’da, 5 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi C-202 Sokak’ta başladı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME SONUCUNDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra çatı katında inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan Nuri A.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yerel nöbetçi savcı inceleme gerçekleştirdikten sonra Nuri A’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.