Bursa’da Yangında Polise Saldırı: 2 Gözaltı

YANGIN ÇIKAN İŞ YERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Bursa’da bir iş yerinde meydana gelen yangın sonrası polis ekiplerine saldıran iki iş yeri sahibi gözaltına alındı. Olay, saat 18.00 civarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Köy Yolu Caddesi’nde ahşap ev ve kamelya satışı yapan bir iş yerinde patlak verdi. Yangın, satışı yapılan ahşap evlerden birinde hızlı bir şekilde yayıldı.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRI

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladığı sırada, iş yeri sahipleri polis ekipleriyle tartışmaya girdi. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu, iki kişi polis ekiplerine saldırdı. İhbar üzerine çevik kuvvet ve yunus timleri olay yerine takviye olarak gönderildi.

OLAYIN SONUCU VE TAHKİKAT

Polise saldıran iki kişi gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını bir saat içinde kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.