Bursa’da Yangınlar, İnsanları Korkuttu

PEŞ PEŞE YANGINLAR VATANDAŞLARI KAYGILANDIRDI

Bursa genelinde art arda meydana gelen yangınlar, halkı oldukça endişelendirdi. En son İznik ilçesinde, bir meyve bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa’nın merkezi ve farklı bölgelerinde yaşanan bu olaylar, yangınların büyümeden söndürüldüğünü gösteriyor.

SON YANGINDA KISA SÜREDE MÜDAHALE

İznik’te akşam saatlerinde Elbeyli Mahallesi’ndeki meyve bahçesinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesine fırsat vermeden yangını söndürdü. Bu müdahale, Bursa’daki yangınlarla ilgili endişeleri bir nebze olsun hafifletti.