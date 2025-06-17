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Bursa’da, Yanlış Yolda Dönüş Yaptı

YANLIŞ YOLDAN DÖNÜŞ

Bursa’da, yanlış yönde ilerlediğini anlayan bir otomobil sürücüsü, gitmek istediği yola drift atarak dönüş yaptı. Bu ani manevra, trafikte bulunan başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

DRİFT ATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde, otomobiliyle sefer halinde olan sürücü, gitmek istediği güzergahın dışında bir yolda seyahat ettiğini fark etti. Sürücü, hızla drift atarak dönüş yapıp doğru istikamete yöneldi. Bu dikkat çekici anlar, o sırada trafikte bulunan başka bir aracın görüntü kaydedici tarafından yakalandı.

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