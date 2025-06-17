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Bursa’da Yanlış Yolda Drift Yaptı

YANLIŞ YOLDAN DÖNÜŞ

Bursa’da, yanlış yönde giden bir otomobil sürücüsü, gitmesi gereken yola dönüş yapmak için drift atarak manevra yaptı. Bu ilginç anlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Nilüfer ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, sürücü gideceği yönün dışında bir yolda ilerlediğini fark etti.

DİBEYİ DEĞİŞTİRME MANEVRASI

Sürücü, aniden otomobilini kontrol ederek drift yaparak geri dönüş yaptı ve doğru yola girdi. Bu sıradışı manevra, video kaydında oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu ve izleyenlerin dikkatini çekti. Öngörülemez bir an olarak kayıtlara geçen bu durum, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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