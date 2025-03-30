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Bursa’da Yardımsever Vatandaşlardan Örnek Davranış

BURSA’DA YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER

Bursa’da bir aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Olay, Osmangazi ilçesinin Emek Mahallesi’nde gerçekleşti. Arife günü yaşanan bu olay, yürekleri ısıtan anlar sundu.

VATANDAŞLARDAN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından düşen domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, hemen harekete geçerek düşen domatesleri el birliğiyle toplamaya başladı. Bu anlamlı yardımlaşma, satıcıya yardımcı olmanın yanı sıra toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini gösterdi.

ANLAR AMATÖR KAMERA İLE KAYDEDİLDİ

Yardımsever vatandaşların bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu toplama işlemi, amatör kameraya yansıdı. O anlar, Bursa’nın insanlarının dayanışma ruhunu gözler önüne serdi.

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