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Bursa’da Yasa Dışı Egzotik Türler Ele Geçirildi

EGZOTİK TÜRLERE EL KONULDU

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü, koordineli bir operasyon gerçekleştirerek yasadışı olarak bulundurulan egzotik türlere el koydu. Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, Yıldırım ilçesinde 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 10-11 yaşındaki bir yetişkin boa yılanı, ayrıca 7 adet Hognose (domuz burunlu) cinsi yavru yılan ele geçirildi.

African Gecko Türünde Yılanlar Bulundu

Mudanya ilçesinde yapılan çalışmada toplam 32 bireyden oluşan African Gecko (Afrika Gekosu) türü kertenkeleler yakalandı. Bu buluntular arasında 16 yetişkin, 10 adet yavru ve 6 adet yumurta yer aldı. Ele geçirilen egzotik türlerin, uygun yaşam koşulları sağlamak amacıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yediemin olarak sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili olarak gerekli idari işlemler başlatılarak, şahıslara toplamda 472 bin TL para cezası uygulandı.

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