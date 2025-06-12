Bursa’da Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bursa’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 7 kaçak göçmen yakalanıyor. Bu göçmenlere, konaklama imkanı sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yürüttükleri çalışmalarla birlikte, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde “şok evler” olarak bilinen bir adrese operasyon düzenliyor.

YASADIŞI GİRİŞ YAPANLAR İFADE VERİYOR

Gerçekleştirilen baskında, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu kişi yakalanarak, kimlik tespiti amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Yapılan incelemelerde, göçmenlerin kimliksiz olduğu ve Türkiye’de yasal kalış haklarının bulunmadığı anlaşılıyor. Kaçak göçmenlerin, Bursa’ya çalışmak amacıyla geldiklerini ve konaklama ihtiyaçlarının belirli bir ücret karşılığında işletme sahipleri tarafından karşılandığını ifade ettikleri öğreniliyor.

Kaçak göçmenlere barınma sağlayan A.H. ve Y.K. isimli şüpheliler gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. M.S. isimli diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.