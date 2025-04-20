Bursa’da Yaşayan Esra, Dünya Şampiyonu Oldu

Bursa’da yaşayan ev hanımı Fatma (55) ve okul müdürü Sinan Yüce (58) çiftinin en küçük çocuğu olan 13 yaşındaki Esra, güç ve kas eksikliği ile doğdu. El ve kollarını kullanamadığı için doktorları, kaslarının güçlenmesi amacıyla onu yüzme sporuna yönlendirdi. Esra, 8 yıl önce havuzda yüzmeyi hızla öğrenerek antrenör İlyas Aziz’in (33) dikkatini çekti. İlyas Aziz’in özel ilgisiyle Esra Yüce, engel durumuna rağmen Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı. 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu olan Yüce, 50 metre sırt üstü yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

UYGULANAN ÖZEL APARAT BAŞARI GETİRDİ

Antrenör İlyas Aziz, sırt üstü yarışmaların başlangıcında sabit durması gereken Esra için özel bir aparat yaptırdı. Terziye giden Aziz, emniyet kemerine benzeyen bu aleti hazırladı. Yüce, aparatın bir ucunu antrenörünün elinde tutarak, diğer ucunu dişleriyle sıkarak su üzerinde sabit kalmayı başardı. Start verildiğinde dişleriyle sıktığı aparatı bırakan Esra, 50 metre sırtüstünde Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma katıldı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU YARIŞMA

7’nci sınıf öğrencisi Yüce, 4-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’ın Zlatibor kentinde yapılan 56 ülkeden 2742 sporcunun katıldığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte birinci oldu. 50 metre sırtüstü yarışmasında ise dünya 2’nciliği elde etti. Esra, aynı yarışmalarda Fair Play (En centilmen kız sporcu) ödülüne de layık görüldü.

ANRENMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Esra Yüce, paralimpik yüzmenin düzenli antrenman olmadan başarılamayacağını belirterek, dünya şampiyonluğuna giden yolculuğunu şu şekilde anlattı: “7’nci sınıfa gidiyorum. 8 yıldır yüzüyorum. Doktor bana yüzmenin hastalığıma iyi geleceğini söyledi. Antrenmanlarda çok çalıştım. İlyas Hocam da bana yardımcı oldu, antrenmanlar hazırladı. İlk başta yüzme bana sıkıcı geliyordu ama daha sonra sevmeye başladım. Antrenman yapılmadan başarılamayacak bir spor, bu yüzden antrenmanları aksatmamak gerekiyor.”

GÜVENİ KAZANMA SERÜVENİ

Antrenör İlyas Aziz, Esra ile çalışmalarının 2017 yılına dayandığını ve 5 yaşında fizik tedavi amacıyla havuza geldiğini belirtti. Yeteneklerini fark ettiklerini ifade eden Aziz, “Esra, burada fizik tedavisi amacıyla gelmişti ama yeteneği sayesinde farklı başarılar elde etmeye başladık. Uluslararası arenada da Türkiye’yi temsil etti” dedi.

AİLENİN DESTEK GÜCÜ

Esra’nın haftada 6 gün düzenli antrenman yaptığını anlatan babası Sinan Yüce, “Ben de 30 yıllık eğitimciyim. En küçük çocuğum Esra’yı 8 yıl önce özel durumu nedeniyle yüzme okuluna kaydettirdik. Doktor bu sporu önerdi. Esra, antrenmanlarını aksatmadan geliyor, ben de onu desteklemeye çalışıyorum. Kızımla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

BASARIYLA GURURLANILDI

Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mesut Köse, Esra’nın tesislerinde gördüğü tedavi ve eğitimin ardından dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu gururu ifade etti. Köse, “Esra, 5 yaşından bu yana tesisimizde çalışmalarına devam ediyor. İlyas Hocamızla birlikte çok iyi başarılara imza attı. Biz de bu başarılarla gurur duyuyoruz” dedi.