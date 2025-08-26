Bursa’da Yatırım Fırsatları Görüşüldü

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Bursa’ya yatırım ve iş birliği ihtimallerini incelemek amacıyla ziyaretler yaptı. Özdemir’e, Demirağ OSB yatırımcılarından Etrak Mühendislik Akıllı Taşıt ve Tarım Teknolojileri’nin sahibi Saffet Çakmak eşlik etti. Başkan Zeki Özdemir ve beraberindeki ekip, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile bir araya gelerek Sivas-Bursa arasında işbirliği olanaklarını masaya yatırdı.

SEKTÖREL GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında, otomotiv sektörüne yönelik yapılan görüşmelerin yanı sıra havacılık ve sanayi kümelenmeleri üzerindeki iş birlikleri de detaylı olarak ele alındı. Başkan Özdemir, daha sonra Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu ve BTSO temsilcileriyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Demirağ OSB’nin sunmuş olduğu potansiyel ile yatırım fırsatları tanıtıldı.

YENİ FIRSATLARA KAPI AÇIYOR

Ziyaretle ilgili düşüncelerini paylaşan Özdemir, “Bursa ziyaretimiz sadece otomotiv alanında değil, havacılık ve diğer stratejik sektörlerde de yeni iş birliklerinin ve yatırım fırsatlarının kapısını aralayacaktır” ifadelerini kullandı. Bu çalışma, iş birliklerinin genişletilmesi için önemli bir adım oluşturuyor.