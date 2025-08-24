Bursa’da Yaya Araçla Çarpıştı

YANLIŞ ANLAŞILAN BİR OLAY

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Selçuk Akgün, bir otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, 01.30 sıralarında Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde, Çalı Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, merkez istikametinde ilerleyen sürücü Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Selçuk Akgün’e çarptı.

KAZA SONRASI GELEN YARDIM EKİPLERİ

Çevredeki vatandaşlar, meydana gelen kazayı gözlemleyerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesinin ardından yaptıkları muayenede, Selçuk Akgün’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü Ahmet Ç., kazanın ardından gözaltına alındı. Akgün’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş bir soruşturma başlattı.