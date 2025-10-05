Bursa’da Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bursa’da bulunan oto yedek parça satan bir dükkanda yangın çıkması, bitişikteki üç iş yerine sıçramasına yol açtı. Yaklaşık bir saat süren itfaiye müdahalesi sonrasında alevler kontrol altına alındı. Yangının saat 23.00 civarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak’taki bir dükkanda başladığı belirlendi. Yangın, işletmeden çıkarak hızla çevresindeki üç dükkana yayıldı.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışma sonucunda, yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından hasar oluşan iş yerleriyle ilgili olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.