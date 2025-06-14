Haberler

Bursa’da Yılanlar Vatandaşları Tedirgin Etti

BURSADA YILANlarla TEDİRGİNLİK

Bursa’da havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar görünmeye başladı ve bu durum vatandaşları tedirgin ediyor. Bazı kişiler itfaiye ekiplerini çağırarak yılanların yakalanmasını beklerken, diğerleri araçlarından bile inmeden yollarına devam ediyor.

LEYLAK VE KARTALLAR YILANLARI AVLIYOR

Karaağaç bölgesinde bir leylek, gördüğü bir yılanı anında midesine indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayrıca, bir kartalın ağzında tuttuğu yılanı havada süzülen bir şekilde taşımaları dikkatleri çekti. Bu görüntüler, doğanın içindeki avcıların yılanlar üzerindeki etkisini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe’yi ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe'yi ziyaret ederek, bölgenin tarihi değerine ve savaşların yol açtığı acılara dikkat çekti.
Haberler

Diyarbakır’da Kavurucu Sıcaklık Etkili

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 dereceye yükselirken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıktı. Halk, serinlemek amacıyla gölgelik yerler ve camilere yöneliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselebileceği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.