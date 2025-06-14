Bursa’da Yılanlar Vatandaşları Tedirgin Etti

BURSADA YILANlarla TEDİRGİNLİK

Bursa’da havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar görünmeye başladı ve bu durum vatandaşları tedirgin ediyor. Bazı kişiler itfaiye ekiplerini çağırarak yılanların yakalanmasını beklerken, diğerleri araçlarından bile inmeden yollarına devam ediyor.

LEYLAK VE KARTALLAR YILANLARI AVLIYOR

Karaağaç bölgesinde bir leylek, gördüğü bir yılanı anında midesine indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayrıca, bir kartalın ağzında tuttuğu yılanı havada süzülen bir şekilde taşımaları dikkatleri çekti. Bu görüntüler, doğanın içindeki avcıların yılanlar üzerindeki etkisini gösteriyor.