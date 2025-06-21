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Bursa’da YKS’ye Giderken Araç Arızalandı

YKS SINAVINA GİDEN GENÇ KIZIN GELİŞİMİ

Bursa’da, babasının aracıyla YKS sınavına giderken yolda kalan genç kız, büyük bir üzüntü yaşadı. Ailenin aracı, İzmir yolu üzerinde arızalanınca, polis ekipleri devreye girdi. Ekipler, aracı iterek yol kenarına taşıdı. Sınava geç kalmanın kaygısıyla karşılaşan üniversite adayı genç kız, gözyaşlarına boğuldu.

POLİSİN YARDIM ELİ

Bursa’nın İzmir Yolu Timsah Arena stadyumu önünde meydana gelen olayda, Acemler’den İzmir yönüne gitmekte olan ailenin aracı bozuldu. Araçtan inen genç kız gözyaşı dökerken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ndeki ekipler, ona “seni yetiştireceğiz” sözleriyle teselli etti. Resmi ekip, ailenin okuluna zamanında yetişmesini sağladı ve bu davranışlarıyla Bursa Polisi bir kez daha takdir topladı.

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