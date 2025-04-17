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Bursa’da Yoğun Trafik Kazası Oluştu

İKİ ARAÇ ARASINDA TEHLİKE DOLU ANLAR

Bursa’da iki aracın yoğun trafikteki makas atma hareketleri, kaza olasılığını artırdı. Sağ şeritteki araca çarpmaktan son anda kurtulan sürücüler, hızla ilerleyen diğer araçların arasında kayboldu. Olay, merkez Nilüfer ilçesindeki Sanayi Caddesi’nde meydana geldi.

ACİL MANEVRA İLE KURTULDU

Mudanya’dan şehir merkezine doğru ilerleyen araçların arasında hızla gitmekte olan iki sürücü, trafikte büyük bir tehlike yarattı. En sağ şeritte sakin bir şekilde ilerleyen ticari kamyoneti son anda gören otomobil sürücüsü, manevra yaparak kendini kurtardı. Ancak arkasından süratle gelen diğer ticari araç, makasa dahil olunca herkesin yüreği ağzına geldi. Her iki araç da çarpmaktan son anda kurtulup, ilerleyen trafiğin içinde kayboldu. Bu yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

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