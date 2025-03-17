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Bursa’da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

MAHALLELİ KAVGA YÜZÜNDEN İÇİ İÇE GEÇTİ

Bursa’da meydana gelen yol verme tartışması, mahalle sakinlerinin de müdahil olmasıyla büyüyerek kargaşaya dönüştü. Onlarca kişinin karıştığı bu olay, sanki bir meydan muharebesini andırırken, jandarma ekipleri duruma müdahale ederek güvenliği sağladı.

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, saat 23.30 civarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi 24. Cadde üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde yaşanan yol verme tartışması, kısa süre içinde çevrede bulunan vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine, durumun bildirilmesiyle jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Zamanında müdahale eden jandarma ekipleri, kavgayı ayırarak cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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