Bursa’da Yurt Yangını Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde, Aşkın Sokak’ta yer alan bir vakfa ait erkek yurdunda yangın olayı yaşandı. Yangın, yurt bahçesinde bulunan kazan dairesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Alevlerin çıktığını gören öğrenciler, paniğe kapılarak dışarıya çıkarak durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yurtta kalan öğrenciler, tedbir amacıyla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına almayı başardı.

BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonrası binanın bir bölümünde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen üç öğrenciye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.