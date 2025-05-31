Bursa’da Yürüyüş Düzenlendi, Gazze İçin

BURSA’DA YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKEN YÜRÜYÜŞ

Bursa’da, “Mavi Marmara” saldırısında hayatını kaybedenlere ve Gazze’deki olaylara dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde Ulu Cami’den toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar da, Gazze’de hayatını kaybeden çocuklar için destek sloganları attı.

Etkinlikte konuşan Mavi Marmara Gazisi Abdullah Arslan, Mavi Marmara’nın insanı yardım amacıyla yola çıktığını belirtti. Arslan, “İsrail’in saldırısı tüm dünyanın gözü önünde oldu. İsrail her katliamında ise kendisini meşrulaştırmaya çalışıyordu. Ama Mavi Marmara saldırısı bu vahşetin gerçek yüzünü gösterdi. Gazze’ye ulaşamasa da, zalimlerin kim olduğunu tüm dünyaya gösterdik.” dedi.

İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Adem Demir, 7 Ekim tarihinden bu yana yüzlerce tır insani yardımın Gazze’ye ulaştırıldığını, ayrıca 2009’dan beri faaliyet gösteren Gazze Ofisi aracılığıyla günde 180 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığını aktardı. İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan ise, yaptığı açıklamada İsrail’in soykırım suçu işlediğini vurguladı.

Armağan, 60 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini ve 125 bine yakın kişinin yaralandığını belirterek, “Ne yazık ki şehit sayısı her geçen gün artıyor. Resmi rakamlara göre, 1 milyon 900 bin sivil, Gazze’de bir kere göçe zorlandı. Siyonistler, göç ettirdikleri Gazzelilere de rahat vermiyor. Şu ana kadar birçok sivil yerleşim alanı bombalandı.” ifadelerini kullandı. İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren 164 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 81 sağlık merkezi ve 38 hastanenin hizmet dışı kaldığını aktaran Armağan, “Yaralılar ve hastalar sağlık hizmetlerinin yetersizliği yüzünden tedavi olamıyor ve hayatlarını kaybediyor. Ayrıca yaklaşık 300 sağlık çalışanı da İsrail hapishanelerinde esir bulunuyor.” dedi. Program, yapılan dualarla sona erdi.