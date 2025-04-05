Bursa’da Yuvasından Düşen Baykuş Kasabaya Götürüldü

BURSA’DA YUVASINDAN DÜŞEN BAYKUŞA VATANDAŞLAR SAHİP ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi’nde, yuvasından düşen bir yavru baykuş fark edildi. Mahalle sakinleri, ağacın altında gördükleri baykuşu koruma altına alarak hemen harekete geçti.

BAYKUŞ BAKIMI İÇİN KASABA GÖTÜRÜLDÜ

Vatandaşlar, yavru baykuşun zarar görmemesi için onu kasaba götürdü. Burada etle beslenen baykuş, kısa sürede toparlandı. Ardından mahalle sakinleri, baykuşu tekrar yuvasına yerleştirerek doğal yaşamına dönmesini sağladı.

DOĞA VE YABAN HAYATINA DUYARLILIK ÖRNEĞİ

Yeniceköy sakinlerinin bu davranışı, doğaya ve yaban hayatına olan duyarlılığın önemini bir kez daha gösterdi. Bursa’da yaşanan bu olay, hayvan sevgisi ve doğa koruma bilinci açısından örnek bir hareket olarak dikkat çekti.