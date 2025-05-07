Bursa’da Zaman Sanat Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİKTE BÜYÜK İLGİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Bursa’da Zaman Sanat Zamanı” etkinlikleri çerçevesinde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlikte, müzikseverler yoğun bir ilgi gösterdi.
CAZ MUZİĞİ REPERTUARI
Konserde, caz müziğinin popüler eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sunuldu. Dinleyiciler, orkestranın seslendirdiği parçalara zaman zaman alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Konserin sonunda orkestra, uzun süre alkış aldı.