Bursa’da Zeytin Üretimi Forumunda Tartışıldı

BURSADA ZEYTİN FORUMU DÜZENLENDİ

Bursa’da Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi’nde “Bursa Zeytini” konulu bir forum gerçekleştiriliyor. Bursa Uludağ Üniversitesinden akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, Bursa zeytininin geçmişten günümüze kadar olan tarihi masaya yatırılıyor. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren zeytin üretimini destekleme amacıyla çeşitli yasal düzenlemelerin yapıldığını aktarıyor.

Karabağ, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine geçişte yaşanan süreklilik arz eden savaşların tarımsal üretimde önemli düşüşlere sebep olduğunu belirtiyor. “Mesela 1914 tarihli verilere göre sadece Mudanya’da 6 bin tonu geçen zeytin üretimi yapıldığı verisi yer almaktadır. Fakat 1925 tarihli verilere baktığımızda, aradan geçen 20 yıl öncesinde sadece Mudanya genelinde 6 bin tondan bahsedilirken, 1925 tarihli veriye göre Bursa civarında 6 bin 400 ton civarında bir zeytin üretiminden bahsedilmektedir,” diyor. Buradaki düşüşün sebebinin yalnızca savaş etkileri olmadığını vurgulayan Karabağ, “Özellikle mübadeleyi ifade etmemiz gerekiyor. Sadece Mudanya için baktığımızda mübadil nüfus oldukça önemli. Burada zeytin üretimi yapan mübadil nüfusun gittiğini görmekteyiz,” şeklinde konuşuyor.

Karabağ, zeytinciliğin Bursa’daki köylerde değil, dağ bölgesindeki halkın geçimine de katkı sağladığını ifade ediyor. “80’lere kadar veya biraz daha ilerleyen süreçte, dağ bölgesinde yaşayan insanların ekstra bir geçim kaynağı olarak zeytin mıntıkasına gelip çalıştıklarını görüyoruz,” diyor. Zamanla, sulama imkanlarının artmasıyla tarımsal üretimde bir artış yaşandığını anlatan Karabağ, “Fakat bu süreçte, dağ bölgesinde yaşayanların yerini kim alacak? Doğudan Bursa’ya gelenler bu alanda çalışmaya başlayacak. Yeni dönemde burada bir değişim var,” diyor.