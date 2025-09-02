Bursa’da Zincirleme Kaza Görüntülendi

KAZANIN DETAYLARI

Bursa’da, iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Nilüfer ilçesindeki Konak Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halindeki bir otomobilin yavaşlaması sonrasında arkasındaki hafif ticari araç durdu. Bu duruşun ardından, arkasında gelen başka bir otomobilin durmaması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KAZANIN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın ardından trafik bir süre aksadı. Meydana gelen bu olay, çevredeki apartmanın güvenlik kameralarının kayıtlarına düştü. Olay yerinde polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.