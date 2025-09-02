Haberler

Bursa’da Zincirleme Kaza Görüntülendi

KAZANIN DETAYLARI

Bursa’da, iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Nilüfer ilçesindeki Konak Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halindeki bir otomobilin yavaşlaması sonrasında arkasındaki hafif ticari araç durdu. Bu duruşun ardından, arkasında gelen başka bir otomobilin durmaması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KAZANIN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın ardından trafik bir süre aksadı. Meydana gelen bu olay, çevredeki apartmanın güvenlik kameralarının kayıtlarına düştü. Olay yerinde polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

İki Lider Görüştü, İşbirliği Vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan, Çin'deki zirvenin ardından samimi anlar yaşadı. Pezeşkiyan, Erdoğan'ı Tahran'daki işbirliği toplantısına davet etti. Erdoğan ise bu durumu Dışişleri Bakanlarıyla çözeceklerini belirtti.
Denizli Yurtları, Eğitim-Öğretime Hazır. KYK Yurt Başvuruları 6 Eylül. Gençler İçin Sosyal Faaliyetler Sunuluyor. 12 Bin Yatak Kapasitesi Mevcut. Kütüphane Ve Spor Alanları Düzenlendi....

Denizli'deki yurtlar, 2025-2026 akademik yılı için 12 bin 334 yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet verecek, sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetler sunacak.

