Bursa’daki AVM’ler için öneri var

ANKARA’DAKİ OLAYA TEPKİLER GELİYOR

Ankara’da bir alışveriş merkezinde down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmaması üzerine tepkiler büyüyor. Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği, Bursa’daki alışveriş merkezlerinde benzer bir durum yaşanmaması için farkındalık yürüyüşü düzenliyor. Bursa Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Akyıldız, yaşanan olayın engelli çocuk sahibi aileler üzerinde derin bir etki yarattığını vurguluyor. Akyıldız, “Meseleyi değerlendirirken ‘Yangın çıkmadan tedbir alınız; yangın çıktıktan sonra tedbir almak ahmakların işidir.’ şeklindeki veciz söz, yöneticilerimizin sorunlar karşısında takındığı pasif ve gecikmeli yaklaşımı çok açık bir şekilde yansıtıyor.” diyor.

ENGELLİ HAKLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Akyıldız, Türkiye’nin 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalayarak çeşitli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtiyor. “Her olumsuzlukta sorumluluk sahibi” olan kişi ve kurumların sadece günü kurtarmaya yönelik söylemlerle yetindiğini ifade eden Akyıldız, kalıcı ve bütüncül çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

BURSA İÇİN PROJE ÖNERİSİ

Bursa’daki alışveriş merkezlerinde benzer durumların yaşanmaması için “kapsayıcı bir ortam oluşturulması” adına öneriler sunan Akyıldız, “Haftanın belirli gün ve saatlerinde, özel bakıma ihtiyaç duyan çocukların oyun alanlarından faydalanabilmesi sağlanmalıdır.” diyor. Derneğin, uzman kişiler ve üniversitelerle iş birliği yaparak bu özel saatlerde gönüllü olarak görev alabileceği ve gerekli tedbirleri alabileceği belirtildi. Akyıldız, yerel yönetimler, AVM işletmecileri ve sivil toplum kuruluşlarını iş birliği yapmaya davet ediyor.