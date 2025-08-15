Bursa’daki AVM Otoparkında Yangın Çıktı

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Bursa’da yer alan bir alışveriş merkezinin dış otoparkında meydana gelen yangın panik yarattı. Otluk alanda başlamasıyla birlikte, ateş kısa sürede otoparkta park halinde bulunan araçlara sıçradı. İlk tespitlere göre en az altı araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, öğle saatlerinde İKEA mağazasının yer aldığı Anatolium AVM’nin dış otoparkının yanında başlayan otluk alanda çıktı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİALARI

Görgü tanıklarının ifade ettiklerine göre, söndürülmeden atılan bir sigara izmariti, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Sıcak hava ve rüzgar, alevlerin hızla yayılmasını sağladı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde ulaştı ve yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın esnasında alışveriş merkezinde herhangi bir tahliye işlemi yapılmadı ama otopark alanı güvenlik çemberine alındı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Yangın sonrası sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, otopark alanındaki otların temizlenmemiş olmasını eleştirerek tepki gösterdi. “Bu ihmal yüzünden araçlarımız yandı” diyen vatandaşlar, daha sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı. Yangının nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla güvenlik kameraları inceleniyor.