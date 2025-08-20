Haberler

Bursa’daki Düğünde Para Şeridi Sergilendi

Bursa’da gerçekleştirilen bir düğün, dikkat çekici anlara sahne oldu. Beyda ve Enes çiftinin özel gününde, takı merasimi esnasında salona getirilen uzun para şeridi, konukların ilgisini yoğun şekilde çekti. Misafirler, bu sıra dışı anları cep telefonlarına kaydedebilmek için adeta sıraya girdi.

Damat için hazırlanan 50 metre uzunluğundaki para şeridi, onun üzerine tek tek dolanırken renkli manzaralar oluşturdu. Davetlilerin şaşkın bakışlarına neden olan bu olay, düğüne katılanların hafızalarında unutulmaz bir anı olarak yer etti.

Fda, Kirli Karides İçin Uyardı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satılan bir karides markasını piyasadan çekmesini istedi. Ürünlerdeki Sezyum-137 izotopu, kanser riski taşıyor.
İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 93 bin makaron ile gümrük kaçağı sigara, puro ve sahte etiketli etil alkol ele geçirildi. 21 kişi gözaltına alındı.

