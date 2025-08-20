Bursa’daki Düğünde Para Şeridi Sergilendi

İLGİ ÇEKEN PARA TAKISI

Bursa’da gerçekleştirilen bir düğün, dikkat çekici anlara sahne oldu. Beyda ve Enes çiftinin özel gününde, takı merasimi esnasında salona getirilen uzun para şeridi, konukların ilgisini yoğun şekilde çekti. Misafirler, bu sıra dışı anları cep telefonlarına kaydedebilmek için adeta sıraya girdi.

ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Damat için hazırlanan 50 metre uzunluğundaki para şeridi, onun üzerine tek tek dolanırken renkli manzaralar oluşturdu. Davetlilerin şaşkın bakışlarına neden olan bu olay, düğüne katılanların hafızalarında unutulmaz bir anı olarak yer etti.