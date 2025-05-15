Bursa’daki Hayvan Barınağı’nda Katliam Yapıldı

KENTTE KATLİAM YAŞANDI!

Bursa’da geçtiğimiz ay şehir çöplüğüne çuvallar içinde atılmış ölü köpeklerle gündeme gelen Osmangazi Belediyesi, bu defa Hamitler’deki Hayvan Barınağı ile bir başka skandala imza attı. Barınakta çok sayıda köpeğin ilaçla öldürüldüğü, barınak önünde toplanan hayvanseverler tarafından ortaya koyuldu. Yüzlerce hayvansever, barınak önünde sabaha kadar bekleyerek durumu protesto etti ve kaydedilen görüntüler, köpeklerin ilaçla öldürülmekte olduğunu gösteriyor. Cansız bedenlerin, tel örgülerin arasında bulunduğu barınak görüntüleri büyük tepki çekti. Öldürülen hayvanlar hafriyat kamyonu ile taşınıyor.

HAYVANSEVERLERDEN PROTESTO!

İddialara göre, Hamitler Hayvan Barınağı’nda ilaçla öldürülen köpekler, daha sonra bir kamyona konularak çöp alanına atıldı. Araçta bulunan hayvanların ‘T61’ adlı bir ilaç verilerek öldürüldüğü, geçmişte çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Sosyal medyada yayılan bu videolar, Bursa ve çevre illerden pek çok hayvanseveri Hamitler Hayvan Barınağı önünde protesto etmeye yönlendirdi. Hayvansever Onur Karaman, “Barınakta kötü muamele ve katliamlarla ilgili uzun zamandır duyum alıyorduk. Ancak görüntüleri ortaya çıkardıktan sonra barınak çalışanlarının ‘T61’ ilacını masum hayvanlara enjekte ettiğini gördük” dedi.

SORUMLULAR ADSAM YARGILANMALI!

Hayvanseverler, veterinerlerin nasıl bu tür bir vicdansızlığa başvurabildiğini anlamakta zorlandıklarını ifade etti. Ayrıca protestoya katılan hayvanseverler, durumu gözlemleyen arkadaşlarından gelen destekle birlikte, olayın sorumlularının bir an önce yargı önüne çıkarılmasını talep etti. Halihazırda Hamitler Hayvan Barınağı önünde sabaha kadar nöbet tutan hayvanseverler, durumu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.