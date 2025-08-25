Bursa’daki Kaza, Ali Esen’in Cenazesi

MOTOSİKLET KAZASI VE TAZİYE

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında hayata gözlerini yuman Kur’an Kursu öğreticisi Ali Esen, Manisa’nın Salihli ilçesinde toprağa veriliyor. Cenaze namazı, Esen’in babası emekli imam hatip Adem Esen tarafından kıldırılıyor. Salihli’de 2014-2017 yılları arasında Zafer Hafızlık Kur’an Kursu’nda öğretici olarak çalışan Ali Esen, yüzlerce hafız yetiştirmiş ve şu an Üsküdar Müftülüğü Cennet Kur’an Kursu’nda görev yapıyordu.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Esen’in cenazesi, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Hamidiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına İlçe Müftüsü Ali Çebi’nin yanı sıra aile yakınları ve birçok din görevlisi katılıyor. Bu acı olay, özellikle eğitim camiasında derin bir üzüntü yarattı.