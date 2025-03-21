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Bursa’daki Kazada Doktor İlk Müdahale Yaptı

KAZA ANINDA YARDIM ELİ UZANDI

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile baş başa çarpışan motosiklet sürücüsüne ilk yardımı olay yerinden geçen bir doktor gerçekleştirdi. Kaza, saat 18.00 dolaylarında Orhangazi-İznik yolu üzerinde Üreğil Mahallesi yakınlarında yaşandı.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, İznik’ten Orhangazi yönüne ilerleyen Serkan O. idaresindeki 26 EB 066 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali K. yönetimindeki 16 H 3816 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Serkan O. ile zeytin tarlasına savrulan araç sürücüsü Ali K. yaralandı.

Kaza sırasında tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor, araçtan inerek ağır yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine ulaşan ambulansla birlikte, hem motosiklet sürücüsü Serkan O. hem de araç sürücüsü Ali K. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Serkan O.’nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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