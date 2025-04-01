Bursa’daki Kazanın Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da meydana gelen kazada, aynı aileden 1 çocuğun hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı gelişmeler yaşandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Muharrem B. yönetimindeki servis minibüsü, Yalova istikametine doğru ilerlerken yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu.

OLAY YERİNE KISA SÜREDE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Araç, yan yatarak durduktan sonra, olayın duyulmasının ardından çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, orada ilk müdahaleyi yaparak, aynı aileden 1’i çocuk toplam 6 yaralıyı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralı durumda Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Tusem Akçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZANIN NEDENİ VE BAĞLANTILAR

Kaza ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, aile bireylerinden birinin asker uğurlama törenine gitmek üzere yola çıktığı belirtiliyor. Olayla ilgili tahkikat sürerken, kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarıyla anbean kaydedildi.