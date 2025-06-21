Bursa’daki Öğrenciye Polis Yardımı, YKS

POLİS EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE İLE SINAVA YETİŞTİRDİ

Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gelen bir kız öğrenci, sınav merkezini karıştırıp yanlış bir okula gitmesi üzerine büyük bir panik yaşadı. Yanlış okula geldiğini fark eden genç aday, hemen harekete geçmesi gerektiğini anladı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek hemen motosikletli polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir motosikletli polis memuru, öğrenciyi motosikletine alarak yoğun trafikte doğru sınav yerine hızla götürdü. Ekip, sınavın başlamasına 10 dakika kala öğrenciyi başarıyla sınav salonuna ulaştırmayı başardı.

Polis ekiplerinin bu hızlı ve duyarlı müdahalesi çevredeki insanlar tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Öğrenci ve ailesi, sınav için zamanında yetişmesine yardımcı olan polislere minnettarlıklarını iletti.