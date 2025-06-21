Haberler

Bursa’daki Öğrenciye Polis Yardımı, YKS

POLİS EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE İLE SINAVA YETİŞTİRDİ

Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gelen bir kız öğrenci, sınav merkezini karıştırıp yanlış bir okula gitmesi üzerine büyük bir panik yaşadı. Yanlış okula geldiğini fark eden genç aday, hemen harekete geçmesi gerektiğini anladı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek hemen motosikletli polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir motosikletli polis memuru, öğrenciyi motosikletine alarak yoğun trafikte doğru sınav yerine hızla götürdü. Ekip, sınavın başlamasına 10 dakika kala öğrenciyi başarıyla sınav salonuna ulaştırmayı başardı.

Polis ekiplerinin bu hızlı ve duyarlı müdahalesi çevredeki insanlar tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Öğrenci ve ailesi, sınav için zamanında yetişmesine yardımcı olan polislere minnettarlıklarını iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Sınav İçin Öğrenciler Yetiştirildi

Elazığ'da YÜKSEKÖĞRETİM Sınavı'nın ilk aşamasına yetişemeyen öğrencilere, belediye ekipleri tarafından araç temin edilerek sınav merkezine ulaşmaları sağlandı.
Haberler

Bilecik Gençlik Ve Spor, Antrenörleri Kutladı

Bilecik'te, Dünya Antrenörler Günü etkinliğinde gençlik ve spor müdürü, antrenörlerin katkılarını kutladı. Pasta kesimi ve hediyelerle antrenörlere teşekkür edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.