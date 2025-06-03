“Bursa’daki Oyun, Gazze’yi Anlattı.”

GÖSTERİDEN GÜÇLÜ BİR MESAJ

Bursa Yıldırım Erguvan İlkokulu’nun öğretmen ve öğrencileri tarafından sahneye konan “Gazze’nin Çocukları” adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Selçuk Var’ın kaleme aldığı ve Bülent Avcı’nın yönettiği oyunda, Gazze’deki çocukların maruz kaldığı dram gözler önüne serildi. Tiyatroda, ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri birlikte sahne alarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Öğrencilerin sahnedeki performansı izleyenler üzerinde büyük bir etki bıraktı, yaşanan acılar herkesin yüreğinde hissedildi.

İÇSEL BİR HİKAYE YANSITILIYOR

Oyun, Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Seher ve Muhammed isimli iki çocuğun, mahallelerine düşen bir bomba sonucu ailelerinden ayrılarak güvenli bir bölgeye giderken yaşadıkları olayları ve yolda karşılaştıkları arkadaşlarının hikayelerini ele alıyor. Oyunun yazarı Selçuk Var, “Oyunu yazarken çok zorlandım. Duygu yoğunluğundan dolayı provalar zor geçti. Oyundan elde edilen tüm gelir, Gazze’ye gönderilmek üzere bir yardım kuruluşuna bağışlandı. Gazze’de yaşanan felaket insanlar tarafından sıradanlaşmaya başladı. İnsanlar artık görüntüleri ekranda görmek bile istemiyor. Görüntüler hemen kaydırılıyor. Sosyal medya insanları tepkisiz hale getirdi. ‘Elimizden ne gelir ki?’ çaresizliğini bize kabullendirmeye başladılar. İşte bu noktada yapabileceğim en iyi şeyin onların sesini daha fazla duyurmak olduğunu anladım” diye belirtti.

GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

Var, sözlerine insanların yüreğinde bu acıları hissettirerek duyarlılığı artırmayı hedeflediğini ekleyerek, “Umarım Müslümanlar uykusundan uyanır ve bu acılar son bulur. En çaresiz ve tüm haklardan mahrum kalan çocuklar için gösterilere devam etmek istiyoruz. Daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni gösterilerimiz planlanıyor ve izleyicilerimizi bu acıya ortak olmaya davet ediyoruz. Buradan kurumlara ve STK’lara bir çağrım olacak: Gazze yararına bir organizasyon gerçekleştirmek isterseniz, şartlar müsait olursa seve seve gelip oynarız” diyerek düşüncelerini paylaştı.