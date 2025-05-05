Bursa’daki “Sarallar” Davası Devam Ediyor

DAVA SÜRECİ VE SANIKLARIN DURUMU

Kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Bursa’da açılan davada, sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Bu davada, örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Hakkı S’nin de aralarında bulunduğu 35 sanık, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da katılırken, bazı sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Hakkı S’İN SAVUNMASI VE İDDİALAR

Örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla yargılanan Hakkı S, hakkında yapılan iddialarla ilgisinin olmadığını savundu. Müşteki Taner B’nin aracını tehdit ederek aldıkları yönünde ileri sürülen iddialara yanıt veren sanık, bu aracı kendisine Okay A’nın ayarladığını söyledi. Hakkı S, Bursa’ya geldiği sırada Okay A’nın kendilerine aracı İnegöl’de teslim ettiğini anlattı ve “Yolda giderken bana, soyadını S. olarak bildiğim kişiyle tanıştığını, bu kişinin Yalova’da oteli olduğunu söyledi.” dedi. Bunun yanı sıra, suç durumunu bilmediğini belirten Hakkı S, “Bilseydim alıp kullanmazdım.” şeklinde konuştu. Diğer sanıkları ancak operasyon sonrasında tanıdığını, suçlamaları reddettiğini ve beraatini talep ettiğini ifade etti.

ABDÜLSAMET S VE DİĞER SANIKLARIN AÇIKLAMALARI

Sanık Abdülsamet S, şirkete ait bir aracı Yalova’daki bungalovlara götürdüğünü aktararak, orada Okay A’nın tanımadığı kişilerle görüştüğünü, herhangi bir kavgaya tanık olmadığını belirtti. Abdülsamet S, örgüte bilerek dahil olmadığını savundu. Diğer sanık Fehmi A ise, pastanesinin rızası dışında kullanıldığını ve bu durumdan dolayı tehdit edildiğini anlattı. Geçmişte Okay A ile paspasını kullandıklarında sorunlar yaşadığını, bu nedenle polise başvuramadığını söyledi. Suçlamaları reddeden Fehmi A, iş yeri için uygulanan baskıya karşı davacı oldu.

TAHLİYE KARARLARI VE DURUŞMA ERTELENMESİ

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, 20 tutuklu sanıktan Atakan A, Hayrullah E, Ferhat A, Savaş E, Erdem C ve Erkan O’nun tahliyesine karar verdi. İddianamede, “Sarallar” örgütünün faaliyetleri ve yöneticileri hakkında yapılan tespitlerin yanı sıra, bazı sanıkların iletişimlerinin izlenmesi ve kayda alınması gibi süreçler de yer alıyor. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı temmuz ayına erteledi. İddianameye göre, sanıkların bir dizi suçla yargılandığı belirtiliyor; bunlar arasında iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı yağma gibi ağır suçlar bulunuyor.