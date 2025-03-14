Bursa’daki Silahlı Kavgada Karar Verildi

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’da bir eğlence mekanında meydana gelen kavgada 2 garson ve 1 güvenlik görevlisini tabanca ile yaralayan Mertcan Akça (26) ve babası Köksal Akça’nın (54) yargılandığı davada karar çıktı. Kavga sonrası yaralanan garson Tolga Ergün (22) 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit Selçuk (31) ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezasına mahkum oldu. Ölen baba-oğul hakkındaki suçlama ise mahkeme tarafından düşürüldü. Olay, 23 Eylül 2023’te saat 23.30’da Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki ParkOra Eğlence Merkezi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ VE MÜDAHALE

Eğlence mekanına müşteri olarak giden Mertcan Akça, garsonlar Tolga Ergün ve Yiğit Selçuk ile bir tartışma yaşadı. Sonrasında yanında getirdiği tabanca ile ateş açan Mertcan Akça, iki garsonu yaraladı. Müdahale eden güvenlik görevlisi Efendi Doğan da (45) yaralandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Akça’nın tartıştığı güvenlik görevlisine önce tokat attığını ve kalabalığa rağmen garsonlara ateş ettiğini belirledi. Akça, olayın ardından babası ile birlikte kaçtı.

GÖRÜNTÜLER VE YAKALANMA

Olayın ardından güvenlik kameraları incelendiğinde, Mertcan Akça’nın garsonlarla kavga ettiği ve babası Köksal Akça’nın müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Yerel güvenlik güçleri, Mertcan Akça’nın bulunup yakalanması için araştırma başlattı. Genç, Bursa’ya geri döndükten sonra 28 Ocak’ta takside sahte kimlikle yakalandı ve cezaevine gönderildi.

DURUŞMALARDAN BİRİ

İlk duruşmada sanıklar ifade vermedi; baba Köksal Akça, oğlunun eylemine katıldığı iddiasıyla tutuklandı. İkinci duruşma sırasında, müşteki Tolga Ergün, duruşmaya tekerlekli sandalye ile katılırken babası emekli güvenlik görevlisi Kemal Ergün, aniden silah çıkartarak Mertcan ve Köksal Akça’yı başlarından vurdu. Bu esnada olaya müdahale eden iki jandarma devriye görevlisi de ağır yaralandı. Duruşma salonundaki silahlı saldırıda iki sanık hayatlarını kaybederken, ağır yaralı jandarma personeli Nurettin Yaşar hastanede şehit oldu.

YARGILAMA SÜRECİ

Duruşmada belirtilen suçlamalarla ilgili olarak Tolga Ergün, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Hükmün açıklanması geri bırakılan Yiğit Selçuk, Mertcan Akça’ya dokunmadığını ve olaydan sonra teslim olmadıklarını söyledi. Mahkeme, Yiğit Selçuk’a Köksal Akça’ya ‘kasten yaralama’ sebebiyle adli para cezası verdi. Mertcan Akça ve Köksal Akça’nın suçlamaları ise düşürüldü.