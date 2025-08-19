Haberler

Bursa’daki Yangın 3,5 Saatte Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkili müdahale ile 3,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan hızla müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangının çıkışının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yürüttüğü soğutma faaliyetleri, gelecekteki olası tehlikeleri önlemek için gereken bir konu olarak sürdürülüyor. Çıkan yangın, bölge halkında korkuya sebep oldu, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı.

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

