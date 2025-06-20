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Bursa’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan buğday tarlasında meydana gelen orman yangını, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Demirboğa Mahallesi’nde yer alan tarlalarda çıkan yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler ile söndürüldü. Yangına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personel katıldı.

ALEVLERİN ARASINDA BİR BİÇERDÖVER YANDI

Bölgedeki dumanların gökyüzünü kaplaması, yerel halk arasında büyük bir endişe yarattı. Yangın sırasında bir biçerdöver, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

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