Bursa’dan Burak Koçak Bulundu

OĞULUNUN KAYBOLMASI VE AİLESİNCİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek için evinden ayrıldı. Mahalle meydanından kalkan servise binmeden ayrıldığı anlaşılan Koçak’ın akşam saatlerinde eve geri dönmemesi ailesinin endişelerini artırdı. Aile, durumu fark ettikten sonra çevrede arama faaliyetlerine başladı.

BULUNAN ÇANTA VE JANDARMANIN MÜDAHALESİ

Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki bir barakada Burak Koçak’a ait bir okul çantası bulundu. Aile, durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbarın hemen arkasından jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürüyüşü sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

ARAMA FAALİYETLERİ VE BULUNMA ANI

Koçak’ı bulmak için AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi arama çalışmalarına katıldı. Burak Koçak, kayboluşunun 5’inci gününde sağ olarak bulundu. Ayrıca, Burak Koçak’ın kaybolmasından bir gün önce, arkadaşlarıyla mahalledeki berbere giderek bayram tıraşı olduğu, fakat annesi Hanife Koçak ve amcasının saç modelini beğenmemesi sonucu, evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarının tamamen kesildiği öğrenildi.